Парламент Венгрии проголосовал за отставку президента
Национальное собрание Венгрии приняло 17-ю поправку к конституции, которая предполагает в том числе отставку президента страны Тамаша Шуйока. Теперь у главы государства есть пять дней, чтобы уйти в отставку или передать дело в Конституционный суд.
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Трансляция голосования велась на YouTube-канале парламента. За принятие поправки выступили 139 человек, против — шесть. Партия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» не участвовала в голосовании.
Правительство Венгрии внесло в парламент проект поправок 4 июля. Он предусматривает избрание нового президента парламентом за 30 дней с момента вступления изменений в силу. Кроме того, ограничиваются полномочия парламентариев тремя сроками по четыре года, а также устанавливается предельный возраст для членов Конституционного суда — 70 лет.
Премьер-министр Петер Мадьяр после вступления в должность в мае неоднократно призывал Тамаша Шуйока уйти в отставку. Господин Мадьяр обвинил президента в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана. Тамаш Шуйок отказался покинуть пост, после чего премьер пригрозил отстранить его от должности принудительно.
Инициатором изменений в конституции стал новый премьер-министр Петер Мадьяр, чей приход к власти произошел после парламентских выборов 12 апреля 2026 года, на которых его оппозиционная партия «Тиса» одержала победу, получив 141 из 199 мест. Тамаш Шуйок, являющийся председателем Конституционного суда, был избран президентом Венгрии в феврале 2024 года после отставки предыдущего президента Каталин Новак. Она ушла в отставку на фоне скандала с помилованием человека, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме. Вместе с ней свой пост покинула и тогдашний министр юстиции Юдит Варга.
После своего избрания премьер-министром Петер Мадьяр неоднократно призывал Тамаша Шуйока уйти в отставку, обвиняя его в игнорировании злоупотреблений бывшего правительства Виктора Орбана. Шуйок отверг эти требования, заявив об отсутствии конституционных или юридических оснований для досрочного ухода. Мадьяр в ответ пригрозил, что правительство внесет поправки в конституцию для его принудительного отстранения, чтобы восстановить авторитет института президентства.
Ранее Тамаш Шуйок подписал 16-ю поправку к Основному закону страны, которая ограничивает возможность премьер-министра избираться на этот пост более двух раз, при этом изменения не затрагивают текущий срок полномочий действующего премьер-министра, но влияют на будущие выдвижения. Эта поправка имеет обратную силу, не позволяя бывшему премьеру Виктору Орбану вновь претендовать на должность, что было одним из предвыборных обещаний Петера Мадьяра.