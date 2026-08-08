Российские ИИ могут получить приоритет при госзакупках

Правительство рассмотрит предоставление приоритета для отечественных ИИ-решений при госзакупках. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам майской конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Предоставить доклад по этому вопросу нужно до 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу правительства, до 25 декабря требуется проработать предложения по списку необходимых и перспективных сервисов и решений с использованием технологий искусственного интеллекта для каждой из ключевых отраслей экономики. В числе других поручений:

Минцифры и Российскому фонду развития информационных технологий — до 1 сентября подготовить доклад о реализации особо значимых проектов по внедрению российских цифровых решений на промышленных объектах;

главам регионов — до 1 декабря проработать расширение практики применения региональных налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения для ИТ-организаций;

Минпромторгу и Минцифры — до 15 декабря обеспечить завершение разработки и утверждение правовых актов, устанавливающих порядок перевода объектов критически значимой информационной инфраструктуры на отечественное ПО;

тем же ведомствам в аналогичный срок нужно получить обратную связь по формированию отраслевых моделей данных и стандартов обмена ими «в целях запуска единой платформы для доступа разработчиков ко всем дата-сетам промышленной информации и условий доступа разработчиков к этим данным».

На ЦИПР-2026 обсудили результаты четырехлетней работы по переходу компаний ключевых отраслей экономики на отечественное ПО. Михаил Мишустин заявил о «сотне уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой, идут в серию». По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы почти полностью обеспечены отечественным ПО.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Запрограммированный рост».