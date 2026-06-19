Запрограммированный рост

Отечественный рынок корпоративного программного обеспечения в 2026 году вырастет на уровне 2025 года и составит около 277 млрд руб. При этом в 2024 году рынок вырос на 31%. Аналитики связывают некоторое замедление с завершением первой волны импортозамещения и давлением экономических факторов на бюджеты заказчиков: компании стали осторожнее относиться к новым проектам и откладывать инвестиции на будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Российский рынок корпоративного программного обеспечения (ПО) замедляет темпы роста. В 2026 году рынок корпоративного ПО может прибавить еще около 19,9% и вырасти до 277 млрд руб., к 2031 году — до 831 млрд руб. со среднегодовым темпом 24%. Об этом говорится в исследовании Strategy Partners, с которым ознакомился “Ъ”. По итогам 2025 года он увеличился на 19,6%, до 231 млрд руб., в 2024 году — на 31%, до 192 млрд руб.

Снижение динамики наблюдается в большинстве сегментов, пишут аналитики.

Объем рынка облачных сервисов увеличился на 20%, до 91 млрд руб., в 2025 году против 25% в 2024 году.

За ними следуют системы управления данными, объем которых увеличился на 18%, до 53 млрд руб., в 2025 году против 40% в 2024-м.

Это связано со снижением цен из-за усиления конкуренции и завершением крупных проектов импортозамещения, говорит партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Постников: «Рынок уже не покупает СУБД просто потому, что нужно уйти с Oracle. Время “импульсивных” покупок ПО из-за необходимости поддерживать рабочие процессы прошло, сегодня клиенты отдают приоритет зрелым продвинутым решениям, приближенным по своему набору функций к лучшим западным аналогам». При этом доля отечественных решений на рынке корпоративного ПО, по оценке компании, составляет уже 92%.

При этом сегмент корпоративной связи и инструментов вырос в 2025 году на 28%, до 40 млрд руб., а годом ранее лишь на 19%. Однако по прогнозам Strategy Partners, он замедлит темпы в 2026–2027 годах из-за бюджетных ограничений заказчиков на фоне высокой ключевой ставки и долговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Продажи лицензий на ПО напрямую зависят от состояния экономики — ИТ-бизнесу тяжелее расти, когда остальные индустрии стагнируют или падают, считает замгендиректора Astra Cloud Константин Анисимов. Рынок корпоративного ПО двигается вместе с общим сокращением деловой активности, соглашаются в MWS. «Если говорить о факторах роста рынка в целом, то в качестве ключевых можно выделить: объемы обрабатываемых данных продолжают расти, продукты усложняются функционально, а внедрение ИИ-инструментов создает новый спрос там, где раньше его не было», — добавил представитель компании.

При этом у сегмента облачного ПО есть два драйвера, которые обеспечивают их рост, добавляет господин Анисимов: это перевод CAPEX в OPEX, так как из-за подорожания оборудования клиентам стало выгоднее брать ресурсы в облаках.

Цены на облака в России растут очень медленно, на аппаратное оборудование — поднялись в три раза, отмечает господин Анисимов.

Также рост спроса на облака будет определять развитие ИИ, говорит он. Сегмент облачных услуг переходит в зрелую фазу развития, и доля новых клиентов заметно уменьшается, отмечает директор блока разработки платформы Evolution Cloud.ru Анастасия Тафеенко: «Основной барьер для их массового использования в данный момент — строгие требования регуляторов и стандарты защиты информации».

«После преодоления стагнации — а это, по оценкам Т1, горизонт 2028 года — на российский ИТ-рынок в более существенной мере начнут влиять мировые тренды: прежде всего внедрение ИИ в разработку ПО и смежные ИТ-услуги. С высокой вероятностью мы увидим ускорение в сегментах, связанных с ИИ, ИТ-оборудованием, ЦОДами и сопутствующими услугами»,— добавил представитель Т1.

Екатерина Фадеева