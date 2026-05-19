Господдержку программируют на спрос

Белый дом намерен и дальше стимулировать спрос промышленных компаний на отечественные IT-решения. Как объяснил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции ЦИПР-2026, цель — сделать так, чтобы IT-отрасль прошла путь от оперативного импортозамещения до системной работы над созданием самых сложных экосистем. Впрочем, мотивация уходить от иностранного софта у промышленников есть не всегда, так что власти намерены получить от них реальную оценку возможности замены зарубежных решений и понять перспективы разработки отечественных продуктов в условиях невысокого спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вглядевшись в процесс перехода предприятий на отечественное ПО, правительство увидело необходимость его дополнительного стимулирования (на фото справа — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости Вглядевшись в процесс перехода предприятий на отечественное ПО, правительство увидело необходимость его дополнительного стимулирования (на фото справа — премьер-министр Михаил Мишустин)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Результаты четырехлетней работы по переходу компаний ключевых отраслей экономики на использование отечественного ПО в понедельник, 18 мая, обсуждались на пленарном заседании конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде. Как отметил посетивший форум премьер-министр Михаил Мишустин, итог — «сотни уже внедренных промышленных систем, которые управляют цехами, логистикой, идут в серию». По его словам, важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным ПО — например, в электроэнергетике, нефтегазовой и нефтехимической отраслях, недропользовании. В некоторых сферах еще над этим надо поработать, сказал премьер (речь идет, в частности, о производстве автомобилей). В целом же, отметил Михаил Мишустин, цель — сделать так, чтобы IT-отрасль прошла путь от оперативного импортозамещения до системной работы над созданием сложнейших экосистем.

Ускорить работу, по оценке премьера, позволили индустриальные центры компетенций (ИЦК), объединяющие представителей отраслей и разработчиков IT. Если на момент запуска ИЦК было выявлено более 5 тыс. процессов, где требовалась разработка российского софта, то сейчас их в четыре раза меньше.

Сами ИЦК вчера отчитались об итогах своей работы. По словам председателя ИЦК «Авиастроение», гендиректора ОАК Вадима Бадехи, в августе планируется ввести в эксплуатацию комплексное отечественное решение в области управления жизненным циклом изделий для разработки авиационной техники на базе T-FLEX PLM. На его базе совместно со Сбербанком реализован пилотный проект по проектированию деталей с применением элементов ИИ. Комментируя эксперимент, Михаил Мишутин сообщил, что правительство обсуждает возможность создания механизма гарантированного спроса на отечественные языковые модели.

По оценкам президента ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, эффект от применения ИИ в компании составляет порядка 10 млрд руб. в год, а к 2030 году сумма может увеличиться как минимум до 50 млрд руб. По его мнению, на данном этапе развития ИИ важно сохранить конкурентоспособность и доступ к различным другим моделям, чтобы была возможность сравнить их работу и тем самым ускорить внедрение технологии.

Вместе с тем, по словам Михаила Мишустина, достижения в IT-сфере фиксируются на фоне сохранения использования промышленными предприятиями зарубежных решений: пока они не требуют незамедлительной замены, у бизнеса зачастую нет мотивации для того, чтобы инвестировать в переход на отечественный софт. Откладывая перенос, предупредил премьер, компании создают для себя «огромные технологические риски». На этом фоне Белый дом продолжит стимулировать спрос компаний на отечественные IT-решения.

Среди уже принятых мер — двойной коэффициент при учете расходов на российское ПО, ускоренная амортизация отечественных программ и программно-аппаратных комплексов, освобождение от НДС сделок по продаже прав на российский софт. Льгота по НДС, заверил премьер, будет сохранена в полном объеме и распространена на софт, который предоставляется в виде облачных сервисов.

Также Михаил Мишустин поручил ИЦК совместно с экспертами до конца года проработать и представить в Белый дом варианты необходимых и перспективных ИИ-сервисов для каждой отрасли. При этом все дата-сеты промышленной информации, отраслевых моделей данных и стандарты обмена должны быть отечественными. Минцифры будет регулярно собирать обратную связь от компаний-заказчиков относительно возможности российских решений полностью заменить зарубежные. От компаний-разработчиков ждут оценок эффективности мер поддержки и возможностей разработки в условиях пока невысокого спроса.

Венера Петрова