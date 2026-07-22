Международная федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком завершившегося чемпионата мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом сообщается на сайте организации.

«Комиссия федерации приняла это решение, руководствуясь исключительно статистическими данными. Лионель Месси — лучший игрок по версии IFFHS — не по мнению, не по репутации, а по неоспоримому авторитету данных»,— сказано в релизе.

На чемпионате мира 39-летний Месси провел восемь матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. В гонке бомбардиров он занял второе место, уступив французу Килиану Мбаппе. Сборная Аргентины дошла до финала, где в дополнительное время со счетом 0:1 проиграла команде Испании.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В составе национальной команды нападающий выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024). С 2023 года он представляет «Интер Майами» из североамериканской Главной футбольной лиги. Ранее форвард выступал за французский ПСЖ и испанскую «Барселону».

Таисия Орлова