Прибыль улетела

Крупные авиакомпании Уральского федерального округа опубликовали отчетность за первое полугодие 2026 года. «Ютэйр» сообщила об убытках в 2,9 млрд руб. при увеличении выручки и росте себестоимости на 1 млрд руб. «Уральские авиалинии» сократили чистую прибыль в пять раз, а выручку — на 13%. Эксперт пояснил, что на результаты могли повлиять ситуация на Ближнем Востоке, удорожание авиакеросина на международном рынке, а также изменение курса доллара к рублю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Как следует из отчетности авиакомпании «Ютэйр», первое полугодие она закончила с убытком в 2,91 млрд руб. В аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составляла 2,2 млрд руб. При этом выручка компании немного подросла с 37,49 млрд руб. до 37,65 млрд руб.

Авиакомпания «Ютэйр» зарегистрирована в 1992 году в Тюменской области. По данным раскрытия на 2024 год, 50,52% акций принадлежит АО «АК-Инвест», 24,42% — АО «Ютэйр-Инжиниринг», владельцы которых не раскрываются. Известно, что одним из ключевых акционеров является Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Летом 2026 года самолеты «Ютэйр» летают по 123 направлениям, открыто 23 новых маршрута. Среди иностранных направлений — Армения, Турция, Узбекистан и Казахстан. По итогам 2025 года компания отчитывалась о прибыли в 4,65 млрд руб. и выручке в 82,81 млрд руб.

Себестоимость продаж выросла почти на 1 млрд руб.: с 37,66 млрд руб. до 38,63 млрд руб. Показатели в графе «прочие доходы» при этом значительно сократились с аналогичного отчетного периода — с 4,43 млрд руб. до 169,58 млн руб. Объем денежных средств «Ютэйр» при этом увеличился более чем в пять раз — с 1,09 млрд руб. до 5,56 млрд руб.

Кредиторская задолженность компании с конца 2025 года выросла на 5,75 млрд руб. — с 14,71 млрд руб. до 20,46 млрд руб. В общем кредитном портфеле долгосрочные заемные обязательства «Ютэйр» составляют 23,65 млрд руб., а краткосрочные — 1,68 млрд руб.

Авиакомпания «Ямал» (АО «АТК "Ямал"»), владельцем которого является Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), не размещала полугодовые финансовые результаты, она публикует только отчет за год.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» по итогам I полугодия отчиталась о снижении прибыли в пять раз: с 14,32 млрд руб. до 2,83 млрд руб. Выручка компании в сравнении с аналогичным отчетным периодом сократилась с 62,1 млрд руб. до 54,06 млрд руб. (на 13%) при том, что себестоимость продаж снизилась с 55,83 млрд руб. до 49,69 млрд руб.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» (УАЛ) основана в 1993 году в Свердловской области. По данным раскрытия на 2021 год, 90,47% акций компании принадлежали основателю компании Сергею Скуратову. Летом 2024 года он покинул пост генерального директора, уступив его сыну — Кириллу Скуратову. По данным Ассоциации туроператоров, УАЛ занимает пятое место по пассажиропотоку (9,5 млн человек за 2024 год). Маршрутная сеть включает более 250 направлений. УАЛ выполняют зарубежные перевозки в Индию, Китай, ОАЭ, Турцию, Армению и другие страны. По итогам 2025 года компания отчитывалась о чистой прибыли в 26,94 млрд руб. и выручке в 140,32 млрд руб.

«Уральские авиалинии» за первое полугодие 2026 года сократили коммерческие расходы на 29%: с 1,72 млрд руб. до 1,22 млрд руб., а управленческие расходы — с 1,3 млрд руб. до 1,24 млрд руб. Прочие доходы компании, как и в случае «Ютэйр», резко сократились: с 13,2 млрд руб. до 285 млн руб., следует из пояснительной записки к отчетности. «Снижение прочих доходов связано с отсутствием положительного влияния курсовых разниц в анализируемом периоде»,— говорится в ней.

Кредиторская задолженность компании выросла с 12,44 млрд руб. до 15,38 млрд руб. Обязательства компании по заемным средствам в части долгосрочных остались на прежнем уровне конца 2025 года (2,3 млн руб.), а по краткосрочным выросли с 488 млн руб. до 581 млн руб.

«Снижение выручки от авиаперевозок, расходов по обычным видам деятельности, а также изменение прочих доходов и расходов относительно аналогичного периода прошлого года, вызвано политическими и экономическими процессами, связанными с изменением объемов перевозок и колебанием курса иностранной валюты»,— указано в пояснениях компании к отчетности.

Руководитель интернет-портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил снижение финансовых показателей авиакомпаний тремя основными причинами. «Ситуация на Ближнем Востоке серьезно ударила по возможности летать не только туда, но и транзитом, в том числе выполнять туристические рейсы: небо то закрывается, то открывается. Во-вторых, возникают проблемы с топливом. Авиакомпании летают заграницу и заправляются там, и если внутри России цены на керосин еще контролируют, то во многих странах подорожание оказалось значительным, что приводит к увеличению расходов перевозчиков»,— пояснил господин Гусаров.

В-третьих, курсовая разница, по его словам, связана с изменением курса доллара по отношению к рублю. Если раньше проданные за валюту билеты пересчитывались по курсу около 100 руб. за $1, то сейчас значения снизились до 80 руб., что становится заметно на больших объемах продаж.

Анна Капустина