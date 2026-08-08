МВД советует использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома
Взлом аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и на «Госуслугах» является одним из этапов мошеннических схем. Для защиты учетных записей МВД рекомендует использовать менеджер паролей, передает ТАСС.
Согласно материалам МВД, ведомство советует во всех аккаунтах устанавливать разные пароли. Это также должно помочь в недопущении взлома мобильного банкинга. Помимо этого рекомендована двухфакторная аутентификация. Для защиты данных надо периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в интернет и достаточно ли он надежный.
МВД регулярно предупреждает россиян о мошеннических схемах для кражи личных данных. В полиции рассказывали, что преступники стали использовать поддельные уведомления от администрации Telegram, а также рассылать фейковые письма о скрытых подписках.
МВД регулярно предупреждает граждан о новых мошеннических схемах, которые могут приводить к краже личных данных. Например, 3 июня 2026 года ведомство сообщило о случаях, когда мошенники использовали поддельные уведомления от имени администрации Telegram, чтобы похитить аккаунты пользователей, предлагая перейти по ссылке для отмены удаления учетной записи. Также 24 февраля 2026 года стало известно о мошенниках, которые создают фальшивые чаты подъездов в мессенджерах, чтобы под предлогом перерасчета коммунальных платежей запрашивать личные данные у россиян.
В ноябре 2025 года МВД уже сообщало, что двухфакторная аутентификация и сложные пароли являются основными способами защиты персональных данных. Ведомство тогда также призывало к осторожности с письмами, содержащими подозрительные ссылки или призывающими к немедленным действиям, отмечая, что фишинговые сайты часто содержат орфографические ошибки. В октябре 2025 года МВД рекомендовало хранить фотографии документов, пароли и другую конфиденциальную информацию не на мобильных устройствах, а в надежных облачных сервисах с многоуровневой защитой.