МВД советует использовать менеджер паролей для защиты аккаунтов от взлома

Взлом аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и на «Госуслугах» является одним из этапов мошеннических схем. Для защиты учетных записей МВД рекомендует использовать менеджер паролей, передает ТАСС.

Согласно материалам МВД, ведомство советует во всех аккаунтах устанавливать разные пароли. Это также должно помочь в недопущении взлома мобильного банкинга. Помимо этого рекомендована двухфакторная аутентификация. Для защиты данных надо периодически проверять, не произошла ли утечка пароля в интернет и достаточно ли он надежный.

МВД регулярно предупреждает россиян о мошеннических схемах для кражи личных данных. В полиции рассказывали, что преступники стали использовать поддельные уведомления от администрации Telegram, а также рассылать фейковые письма о скрытых подписках.