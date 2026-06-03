МВД предупредило о краже аккаунтов через фейковые уведомления в Telegram

Мошенники продолжают использовать поддельные уведомления от администрации Telegram для кражи аккаунтов пользователей, сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в Telegram-канале.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи. Пользователю предлагают срочно отменить процедуру, перейдя по ссылке или нажав на специальную кнопку. В итоге жертва передает мошенникам код авторизации, а вместе с ним — доступ к своему аккаунту.

В МВД отметили, что проверить подлинность уведомления достаточно просто. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был(а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Правоохранительные органы советуют обращать внимание на дату создания и страну регистрации учетной записи. Если аккаунт, представляющийся официальным представителем Telegram, зарегистрирован в 2024–2025 годах или привязан к неожиданной стране, это может свидетельствовать о мошенничестве. В ведомстве призвали пользователей внимательно проверять подобные сообщения и не передавать посторонним коды подтверждения и другие данные для входа в аккаунт.