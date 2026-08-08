Скейтбордистов РФ допустили до международных соревнований с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) снял ограничения с российских спортсменов. Они смогут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном, сообщила Федерация скейтбординга и роллер-спорта России (ФСРСР).

ФСРСР утверждена как единственная организация, представляющая Россию в World Skate. «Все последние годы мы вместе работали над восстановлением нормальности — шаг за шагом — нейтральный статус, облегчение его получения, восстановление ФСР в правах и, наконец, - возврат гимна и флага!» — прокомментировал президент Skate Russia Илья Вдовин.

По рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) скейтбордисты из Белоруссии и России не могли участвовать в международных соревнованиях с 1 марта 2022 года. 28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям только в качестве нейтральных спортсменов. В августе того же года World Skate утвердила это решение.