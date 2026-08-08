В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона 3 августа

За прошедшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, один человек погиб, 24 пострадали, восемь из них госпитализированы. Также в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона в Белгородском округе 3 августа.

Как уточнил губернатор, за сутки ВСУ нанесли удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Было осуществлено 12 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня, также зафиксированы четыре сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 154 беспилотника.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. На территории региона действуют режим ЧС федерального уровня и режим КТО.