При ударе БПЛА в Белгородской области погиб велосипедист
Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по селу Замостье Белгородской области. Погиб велосипедист. Об этом сообщил оперштаб региона.
Число раненых при утренней атаке на Белгород увеличилось до семи. Все пострадавшие получили медицинскую помощь и продолжат лечение дома.
При атаке в Шебекино повреждены предприятие, грузовик и фасад многоквартирного дома. В поселке Пятницкое поврежден автобус. В Октябрьском поврежден один автомобиль, еще один полностью сгорел. В селе Ясные Зори загорелся корпус сельхозпредприятия.
7 июля 2026 года в Грайворонском округе в районе села Замостье при ударе дрона по автомобилю были ранены две женщины, у обеих диагностированы осколочные ранения голеней, предплечий и волосистой части головы. В тот же день при ударе по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное Белгородского округа погиб мужчина, а 16-летний подросток получил проникающее осколочное ранение головы с частичной ампутацией ноги.
В мае 2026 года в городе Грайворон также погиб мирный житель от полученных ранений при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Транспортное средство загорелось после детонации. В июне 2026 года в Белгородской области один человек погиб и еще один получил ранения при ударах беспилотников в Шебекинском и Ракитянском округах.