При ударе БПЛА в Белгородской области погиб велосипедист

Составлено ИИ-Ассистентъ

7 июля 2026 года в Грайворонском округе в районе села Замостье при ударе дрона по автомобилю были ранены две женщины, у обеих диагностированы осколочные ранения голеней, предплечий и волосистой части головы. В тот же день при ударе по автомобилю на участке дороги Ясные Зори — Черемошное Белгородского округа погиб мужчина, а 16-летний подросток получил проникающее осколочное ранение головы с частичной ампутацией ноги.

В мае 2026 года в городе Грайворон также погиб мирный житель от полученных ранений при ударе дрона ВСУ по автомобилю. Транспортное средство загорелось после детонации. В июне 2026 года в Белгородской области один человек погиб и еще один получил ранения при ударах беспилотников в Шебекинском и Ракитянском округах.