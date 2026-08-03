В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали еще четыре человека

ВСУ продолжают атаковать беспилотниками Белгородскую область. При ударах ранены четыре мирных жителя, сообщает оперштаб региона в «Максе».

«В Белгородском округе в селе Бессоновка вследствие взрыва FPV-дрона у женщины осколочное ранение руки. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода», — следует из заявления оперштаба.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка БПЛА ударил по автомобилю, трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ.

При атаках ВСУ в Шебекинском округе повреждены три машины, в Борисовском округе — остекление и фасад частного дома. В результате удара дрона по частному дому в Ракитянском округе разбиты окна, повреждена хозпостройка, еще один частный дом загорелся, отметили в оперштабе.

За минувшие сутки ВСУ нанесли 94 удара по Белгородской области. Как рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 17 мирных жителей получили ранения. Также ночью тремя беспилотниками атаковали Белгород.