Хуснуллин призвал «навести порядок» в организации работы мигрантов на стройках

На стройках в России надо упорядочить организацию работы мигрантов, считает вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, надо заняться теми, кто работает в «серой» зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Тема, знаю, непопулярная, но в этой сфере надо наводить порядок. Те, кто работает легально и платит налоги, должны быть максимально выведены в белую зону»,— сказал господин Хуснуллин в интервью ТАСС.

Зампред правительства привел в пример ОАЭ. Он пояснил, что в Дубае «на миллион граждан приходится в несколько раз больше трудовых мигрантов». «России столько иностранцев не нужно, но учет дополнительных 200–300 тыс. человек давно пора организовать... Нужно повышать производительность труда, сокращать строительный цикл, вкладываться в технологии, малую механизацию и обучение»,— уточнил Марат Хуснуллин.

По оценке вице-премьера, дефицит кадров в российской строительной отрасли составляет примерно 200 тыс. человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что Минстрой связывает кадровый дефицит с ужесточением миграционной политики. По словам господина Володина, доля иностранцев в строительстве составляет около 13–15%. Он призвал решать проблему кадрового голода повышением производительности труда.