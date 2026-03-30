Обыски на базе SDF Японии идут после ареста проникшего в посольство КНР офицера

Полиция Японии проводит обыски на базе наземных Сил самообороны (SDF) Эбино в юго-западной префектуре Миядзаки, сообщает Kyodo News. Несший службу на этой базе офицер Кодай Мурата был арестован накануне за незаконное проникновение на территорию посольства Китая в Токио на прошлой неделе.

По информации токийской полиции, 23-летний младший лейтенант Кодай Мурата рассказал следователям, что во вторник он зашел на территорию посольства, чтобы «донести свое мнение до посла». Он хотел, чтобы Китай воздержался от резких высказываний в адрес Японии и планировал в случае отказа покончить с собой, «чтобы удивить» китайцев. В результате никто не пострадал.

Сначала младший офицер был задержан сотрудниками посольства, а затем арестован полицией. В кустах на территории посольства был найден нож, который, предположительно, он принес с собой. Согласно источникам, фигурант, войдя на территорию посольства, спрятался в кустарнике и окликнул сотрудников посольства.

Эрнест Филипповский