Силы ПВО за утро сбили над Россией 83 БПЛА

В течение утра средства ПВО перехватили и уничтожили 83 беспилотника самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Информации о пострадавших и разрушениях на земле нет. За ночь силы ПВО уничтожили 397 беспилотников над 15 российскими регионами. В Краснодарском крае под удар попал Ильский НПЗ. На объекте начался пожар, пострадали пять человек. На подлете к Москве за ночь и утро сбили десять дронов, обошлось без жертв.