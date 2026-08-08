В России ночью сбили 397 беспилотников

Российские силы ПВО сбили за ночь 397 украинских беспилотников. Дроны перехватывали над российскими регионами и над Азовским морем, сообщили в Минобороны России.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края и Крымом.

В Самарской области под удар попало «одно из промышленных предприятий», сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В Краснодарском крае под удар попал Ильский НПЗ. На объекте произошел пожар, пять человек пострадали. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении трех беспилотников, летевших к столице.