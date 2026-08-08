С марта банки начнут блокировать переводы россиян при наличии вредоносного ПО

С 1 марта банки в России расширят критерии для блокировки переводов. Платежи не будут проводить, если на устройстве обнаружат вредоносное программное обеспечение (ПО), заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить (транзакцию.— "Ъ")»,— пояснил «РИА Новости» господин Аксаков. После блокировки банки запросят у клиента подтверждение на проведение операции.

Как уточнил депутат, для выявления вредоносного ПО банки должны будут получить согласие клиентов. Перезаключить договоры требуется до 1 сентября 2027 года.

С 1 января вступил в силу приказ Центробанка, который расширил перечень признаков подозрительных операций вдвое — до 12 критериев. В Национальном платежном совете жаловались, что алгоритмы, которые занимаются вычислением сомнительных платежей, «не всегда идеальны», что приводит к неудобствам для клиентов. По экспертным оценкам, за первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов.