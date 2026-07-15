Девятиклассников списали в колледж

Россияне недовольны массовыми отказами зачислять детей в 10-й класс. В Минпросвещения на это отвечают, что школа вправе не брать ученика в старшую школу при отсутствии свободных мест. Но это не значит, что ребенок останется без полного среднего образования — есть еще опция с переводом в другое учебное заведение, заверяют чиновники.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На форуме для родителей можно встретить такие сообщения: «В школе был жесткий отбор, поступили не все — где-то половина класса, остальные ушли». Еще один пользователь рассказывает о статистике в гимназии сына: «Из 20 друзей в 10-й класс прошли четверо, в апреле поменяли профили в классах, так не делается». Читаем комментарий под сообщением от некой Татьяны: «Тоска, переживаем за свою, она в 7-м классе». Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова говорит, что ситуация действительно массовая:

«Сейчас это происходит повсеместно: школы пытаются избавиться от учеников, которые учатся средне или хуже среднего. Школа по результатам ЕГЭ получает рейтинги, согласно которым потом проходит отбор. От состава класса зависит зарплата педагогов и их годовая премия. Бывает, на родителей давят: забирайте вашего ребенка и идите куда хотите».

История с отказом зачислять детей в 10-й класс тянется уже несколько лет на фоне популяризации учебы в колледжах. Теперь школы предлагают старшеклассникам два варианта: поступать в профильный класс по конкурсу или уходить. Родители в соцсетях жалуются, что их дети стали жертвами обстоятельств. Впрочем, есть и те, кто думает иначе. Никто детей специально из школы не вытесняет, рассказал “Ъ FM” многодетный отец, лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев:

«Мы с этой проблемой не столкнулись. Дочка училась в частной школе, и ее, наоборот, уговаривали остаться в 10-м классе. Но девочка знает более-менее, чего хочет, поэтому пойдет получать специализированное образование».

Не всем детям полезно оставаться в 10-11-х классах, уверен ведущий научный сотрудник фонда ИНДЕМ Владимир Римский:

«В интересах нашего государства, его экономики — вернуть волну отбора в 10-й класс. Если она будет проходить не по направлениям и не по реальным знаниям, на мой взгляд, это будет ошибкой. Приходится признать: невыгодно, чтобы в стране было слишком много специалистов с высшим образованием».

В Минпросвещения уточнили, что доступ к полному среднему образованию — это не привилегия, а базовое право каждого человека. Учитель истории московской гимназии № 1543 Леонид Кацва считает, что есть разные способы его реализации:

«Наши школьники привыкли к тому, что можно не учиться и переходить из класса в класс: "тройка" устроит, а "двойку" не поставят, и можно продолжать готовить три предмета. С моей точки зрения, в школах у нас достаточно детей, которые должны заканчивать образование в 9-м классе, если не раньше, и переходить в те учебные заведения, где главное внимание будет уделяться подготовке профессии. Я никакой трагедии в том, что в 10-й класс стали принимать довольно жестко, не вижу».

Ранее в Минпросвещения рассказали, что теперь ученики 10-11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а будут изучать все на базовом уровне. При этом для желающих специализация сохранится.

Леонид Пастернак