Минпросвещения предложило изменить формат «Основ безопасности и защиты Родины»

Минпросвещения предложило с 1 сентября разделить предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Предмет могут начать преподавать обучающимся, начиная с переведенных в 8-й класс и принятых в 10-й класс в 2026/27 учебном году.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, министр Сергей Кравцов отметил, что обучение будет построено на практических навыках, которые помогут школьникам защитить себя в быту, городе, природе, цифровом пространстве. «Содержание дисциплины структурно представлено двумя учебными курсами по 34 часа каждый»,— сказал он.

На курсе «Безопасность жизнедеятельности» школьники изучат правила безопасности в быту, на дорогах, на природе, а также на массовых мероприятиях и в цифровой среде.

Курс «Начальная военная подготовка» направлен на подготовку к военной службе. Школьники изучат принципы национальной безопасности, закрепленные в Конституции РФ, чрезвычайные ситуации и систему гражданской обороны.