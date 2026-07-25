WSJ: США предупредили Украину из-за атак в Черном море на объекты КТК

Американская администрация заявила Украине о недопустимости атак на нероссийские суда в Черном море. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник. По информации издания, глава компании Chevron Майк Уорт обсудил с высокопоставленными чиновниками США ситуацию в регионе. Главной темой стала защита операций Chevron в Казахстане от ущерба на фоне российско-украинского конфликта. Chevron принадлежит доля в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и 50% в Тенгизском месторождении.

Власти США предупредили украинскую сторону, что КТК является исключительно важным каналом поставок энергоносителей на европейские рынки и предоставляет альтернативу российским продуктам. Если удары по инфраструктуре продолжатся, Chevron придется сократить добычу на Тенгизе, так как порт Новороссийска не располагает требуемыми мощностями по хранению нефти, отметили собеседники WSJ.

После недавних атак на морской терминал КТК в Казахстане сократили нефтедобычу из-за нехватки мощностей для хранения.