Бензин в Крыму поступит в свободную продажу на 41 АЗС
В Крыму свободная продажа бензина в 16 июля реализуется на 41 автозаправочной станции. Об этом сообщило Минтопэнерго республики в «Максе».
Ведомство опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже отпускается бензин АИ-95 Ultra. Накануне в продаже также был только бензин этой марки, отпуск вели 43 АЗС. В Севастополе в четверг бензин продают свободно на пяти станциях.
Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. На крымских АЗС действуют ограничения на продажу. В начале июля глава региона Сергей Аксенов заявил, что ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».
Дефицит топлива в Крыму начался в конце мая 2026 года и был вызван проблемами с логистикой вследствие ударов Вооруженных сил Украины по трассе Р-280 «Новороссия» (идущей от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы) и временным снижением объемов производства на некоторых нефтеперерабатывающих заводах России. В результате этих событий на крымских АЗС временно вводились ограничения, например, продажа не более 20 литров топлива на человека и запрет заправки в канистры. Временами свободная продажа топлива приостанавливалась, и бензин можно было приобрести только по талонам или QR-кодам, а цены на бензин в Крыму были заморожены на месяц.
Ситуация с поставками топлива стабилизировалась к 20 октября 2025 года, когда топливо в полном объеме присутствовало на заправках Севастополя, и в Крыму лимит продажи бензина был увеличен до 30 литров. В конце октября 2025 года власти Крыма планировали полностью снять ограничения на продажу топлива, обещая обеспечить работу до 270 автозаправочных станций в свободном режиме.