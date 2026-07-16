Бензин в Крыму поступит в свободную продажу на 41 АЗС

В Крыму свободная продажа бензина в 16 июля реализуется на 41 автозаправочной станции. Об этом сообщило Минтопэнерго республики в «Максе».

Ведомство опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже отпускается бензин АИ-95 Ultra. Накануне в продаже также был только бензин этой марки, отпуск вели 43 АЗС. В Севастополе в четверг бензин продают свободно на пяти станциях.

Дефицит топлива на полуострове возник в конце мая на после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы. На крымских АЗС действуют ограничения на продажу. В начале июля глава региона Сергей Аксенов заявил, что ситуация «остается напряженной и сохранится на некоторое время».