Испания дала Италии два дня на возобновление действия Шенгенского соглашения

Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не возобновит действие Шенгенского соглашения и не прекратит проверки на границе к 9 августа. Рим ввел пограничный контроль с 1 августа из-за потока мигрантов в испанский эксклав Сеута.

«Мера, принятая итальянским правительством, несправедлива, противоречит интересам ЕС и дискриминационна по отношению к испанскому населению»,— указано в заявлении испанского правительства (цитата по Politico).

Мигранты начали массово прибывать в Сеуту 30 июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек, пишет El Pais. Большинство из них — марокканцы. 100 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты.