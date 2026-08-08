Блюз-фест, выставка «Я нашел тебя, моя Индия» и концерт «До свиданья, лето»

Где пройдет Блюз-фест и кто на нем выступит, что ждет гостей выставки «Я нашел тебя, моя Индия», когда состоится концерт «До свиданья, лето» и какой репертуар ждет зрителей.

8 августа (суббота)

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В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Роскошь заката: Иран эпохи Каджаров». В экспозиции представлено около 250 предметов каджарского искусства (конец XVIII — начало XX века) — живопись, керамика, оружие, ковры, манускрипты, документы, фотографии и бытовые предметы — из фондов Государственного музея искусства народов Востока (Москва). Проект призван показать красоту и самобытность искусства этого периода в истории Ирана. Начало в 11:00.

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В кафе JaM в Академгородке 8 и 9 августа пройдет Блюз-фест. В программе — московские вокалист Михаил Мишурис, гитарист и вокалист Вадим Иващенко, саксофонист Александр Гуреев, новосибирские группы «Капитан Дик», «Нина & Friends», «Охотин блюз», Collini Blues balls, Grinevich Blues brothers и Spray. Начало в 18:00 (сбор гостей в 17:00).

9 августа (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева / Коммерсантъ

В Парке Кольцово пройдет Межрегиональный семейный форум-лаборатория «Народный стиль». Формат мероприятия объединяет современные тренды в сфере российской этнической одежды, интерактивные показы, авторскую музыку, встречи с дизайнерами и мастер-классы по созданию элементов народного костюма. Завершится форум концертом-показом «Этнический костюм на языке современной моды» с участием фолк-групп «ШТО», «Этно-табор», «Свободный эфир», фольклорного коллектива «Пава» и Ринаты Мироновой. Начало в 12:00.

10 августа (понедельник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» стартует летний архитектурный фестиваль «ЛАФ». Представленные в программе фильмы помогают иначе взглянуть на привычные улицы, отвечая на фундаментальный вопрос: как среда формирует человека и как человек преобразует пространство вокруг себя. Зритель познакомится с историями работ Карло Скарпы, Сигурда Леверенца, Эмилио Амбаса, Энрика Миральеса, Оскара Тускетса Бланки и других выдающихся архитекторов. Начало в 19:00.

В ДКЖ покажут спектакль «Когда ангелы шутят» — историю об адвокате и актрисе, над которыми пошутили ангелы, и теперь они не могут разъединить руки. На сцену выйдут Наталия Антонова, Екатерина Вуличенко, Дмитрий Мухамадеев, Елена Бирюкова, Григорий Сиятвинда и другие актеры. Начало в 19:00.

11 августа (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Les Productions Georges de Beauregard; SNC Фото: Les Productions Georges de Beauregard; SNC

В Центре культуры и отдыха «Победа» проходит показ новейшей 4К-реставрации шедевра Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1961 год) с Джин Сиберг и ЖанПолем Бельмондо в главных ролях. Фильм стал манифестом французской «новой волны», предложив язык кино, который повлиял на многих последующих режиссеров. Сеанс пройдет на французском языке с русскими субтитрами. Начало в 21:55.

12 августа (среда)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лев Шерстенников Фото: Лев Шерстенников

В Летнем дворике «Дома ученых» пройдет камерный моноспектакль «Дорогой длинною. Вертинский без бронзы». Это постановка по мотивам жизни и песен Александра Вертинского, которую представит музыкант и артист Александр Охотин. Начало в 19:00.

В кабаре-кафе «Бродячая собака» состоится «Quiz Club. Квиз "Сотня"». В игре каждый найдет вопросы, в которых сможет стать героем своей команды. Всего их будет 100: от кино до науки, от музыки до истории. Начало в 19:00.

13 августа (четверг)

В ДКЖ оркестр CAGMO представит новую программу «Сны Людовико Эйнауди при свечах». В оригинальных аранжировках прозвучат произведения одного из самых узнаваемых авторов современной неоклассической музыки, многие из которых ранее существовали только в формате соло на фортепиано. Начало в 19:00.

В кино-кафе «Премьера» покажут спектакль «Понаехавшие», поставленный по роману Наринэ Абгарян. Это трагикомическая история о гордой девушке, приехавшей в 90-е из маленькой горной республики покорять Москву. В ролях — Дарья Емельянова и Екатерина Жирова. Начало в 20:00 (сбор гостей в 19:00).

14 августа (пятница)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Бедняков / Звенигородский государственный музей-заповедник Фото: Евгений Бедняков / Звенигородский государственный музей-заповедник

В Новосибирском государственном художественном музее стартует выставка «Я нашел тебя, моя Индия». Экспозиция посвящена годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Индией и 150-летию со дня рождения Николая Рериха. Проект объединяет произведения более 30 российских художников, графиков, скульпторов, многие из которых работали в Индии в составе творческих экспедиций. Начало в 11:00.

В «Белой галерее» состоится лекция «Оттепель в "Победе": джаз, Монро и инженеры». Художественный руководитель джаз-оркестра НГТУ Юрий Миняйло и замдиректора ГПНТБ Антон Веселов обсудят, как джазовые ритмы меняли язык кино, в чем кроется феноменальная сила саундтрека Адольфа Дойча и как фильм с Мэрилин Монро подстегивал интерес к жанру. Начало в 18:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Parc Film; Madeleine Films Фото: Parc Film; Madeleine Films

В Камерном зале Новосибирской филармонии пройдет концерт «До свиданья, лето». Прозвучит музыка из кинофильма «Шербурские зонтики», из репертуара «Рикки и Повери», а также произведения Астора Пьяццоллы. На сцену выйдут Анастасия Клименко (сопрано), Кристина Закирова (меццо-сопрано), Сергей Скурыхин (тенор) и Александр Видеман (баритон). Начало в 19:00.