Reuters: США ожидают скорой сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу
Иран и Оман достигли значительного прогресса на переговорах по регулированию судоходства в Ормузском проливе. США ждут, что сделка будет подписана уже скоро, пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Как только будет объявлено о достижении соглашения о восстановлении беспрепятственного коммерческого судоходства, Соединенные Штаты снимут блокаду иранских портов», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Вашингтон в любом случае будет ждать от Ирана выполнения своих обязательств.
В последние дни представители Ирана несколько раз заявляли, что о результатах переговоров с Оманом по судоходству в морском коридоре будет объявлено. Официально промежуточные итоги обсуждений не раскрывались. По данным Reuters, Тегеран согласился не взимать плату за проход через пролив, однако, вероятно, добился права контролировать входящие в него суда. Это значит, что они будут идти по согласованным иранской стороной маршрутам, писала «Аль-Арабия».
Власти Ирана готовы обеспечить свободный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, заблокированный с начала войны, в обмен на снятие американских санкций с его экономики. Эта увязка может стать частью более стабильного соглашения, переговоры по которому ожидаются после заключения временной, 60-дневной сделки о работе Ормузского пролива. 6 августа 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что лично участвует в переговорах с Ираном и считает, что они продвигаются хорошо.
Иранские власти заявили о согласованном с Оманом новом морском маршруте, где входящие суда будут использовать путь, ближайший к Ирану, а выходящие — ближайший к Оману. Это соглашение, согласно данным «Аль-Арабия», не предусматривает транзитных сборов или платы за обслуживание судов, но может дать Ирану контроль над частью трафика.
Переговоры по Ормузу, технически ведущиеся только между Ираном и Оманом, привели к взаимопониманию по нескольким маршрутам входа и выхода из Ормузского пролива для обеспечения безопасности и надежности транзитных операций. Каждый доступный маршрут въезда и выезда будет функционировать в рамках координационного механизма между двумя странами без участия Соединенных Штатов. Параллельно США и Иран корректируют заключенный 17 июля 2026 года меморандум о взаимопонимании.