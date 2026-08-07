Reuters: США ожидают скорой сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Иран и Оман достигли значительного прогресса на переговорах по регулированию судоходства в Ормузском проливе. США ждут, что сделка будет подписана уже скоро, пишет Reuters со ссылкой на источник.

«Как только будет объявлено о достижении соглашения о восстановлении беспрепятственного коммерческого судоходства, Соединенные Штаты снимут блокаду иранских портов», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Вашингтон в любом случае будет ждать от Ирана выполнения своих обязательств.

В последние дни представители Ирана несколько раз заявляли, что о результатах переговоров с Оманом по судоходству в морском коридоре будет объявлено. Официально промежуточные итоги обсуждений не раскрывались. По данным Reuters, Тегеран согласился не взимать плату за проход через пролив, однако, вероятно, добился права контролировать входящие в него суда. Это значит, что они будут идти по согласованным иранской стороной маршрутам, писала «Аль-Арабия».