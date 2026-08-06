«Аль-Арабия»: Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу
Иран и Оман согласовали основные положения сделки о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил саудовский канал «Аль-Арабия» со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.
Торговые суда в Ормузском проливе (август 2026 года)
Фото: Stringer / Reuters
По словам собеседника Al Arabiya, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней. Оно предполагает возобновление судоходства и начало технических переговоров. «Суда, входящие в Ормузский пролив, будут использовать ближайший к Ирану судоходный маршрут, а выходящие — путь, ближайший к Оману»,— указано в публикации. Соглашение не предусматривает транзитных сборов или платы за обслуживание судов, а также допускает участие стран региона в технических процедурах.
После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению пункта 5 меморандума о взаимопонимании с США. О сделке может быть объявлено в ближайшие несколько дней, однако для ее принятия еще предстоит получить одобрение Совета национальной безопасности Ирана, отмечает источник.
Как идут переговоры по открытию Ормузского пролива для перевозки нефти: оценки мировых СМИ
Соединенные Штаты начали вторую морскую блокаду иранских портов 14 июля. Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро». Результаты переговоров могут стать известными в ближайшие 48 часов.
3 августа 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров между Вашингтоном и Тегераном, указав на близость сделки по Ормузскому проливу, за которой должно последовать соглашение по ядерному вопросу или денуклеаризации Ирана. Эти переговоры, как предполагается, позволят возобновить судоходство через Ормузский пролив, хотя предварительное рамочное соглашение от 29 мая 2026 года еще не получило окончательного одобрения американского президента.
Согласно информации от 5 августа 2026 года, США, Иран и Оман согласовали основные принципы промежуточного соглашения по Ормузскому проливу, которое будет действовать два месяца. По его условиям, коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. При этом Тегерану предложили не взимать транзитные пошлины, однако источники 4 августа 2026 года утверждали, что Иран намерен взимать «сервисный сбор» для покрытия расходов на безопасность, при этом доходы будут делиться между Ираном и Оманом.
Иранские государственные СМИ сообщали о стремлении Ирана создать «средний коридор» судоходства, который закрепит его суверенные права на пролив. Обсуждение ситуации в Ормузском проливе и безопасного прохода судов, в соответствии с меморандумом Ирана и США, велось с участием министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи еще 11 июля 2026 года в Маскате с оманским коллегой Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.