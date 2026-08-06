«Аль-Арабия»: Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу

Иран и Оман согласовали основные положения сделки о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщил саудовский канал «Аль-Арабия» со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговые суда в Ормузском проливе (август 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters Торговые суда в Ормузском проливе (август 2026 года)

Фото: Stringer / Reuters

По словам собеседника Al Arabiya, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней. Оно предполагает возобновление судоходства и начало технических переговоров. «Суда, входящие в Ормузский пролив, будут использовать ближайший к Ирану судоходный маршрут, а выходящие — путь, ближайший к Оману»,— указано в публикации. Соглашение не предусматривает транзитных сборов или платы за обслуживание судов, а также допускает участие стран региона в технических процедурах.

После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению пункта 5 меморандума о взаимопонимании с США. О сделке может быть объявлено в ближайшие несколько дней, однако для ее принятия еще предстоит получить одобрение Совета национальной безопасности Ирана, отмечает источник.

Соединенные Штаты начали вторую морскую блокаду иранских портов 14 июля. Накануне президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт «очень скоро». Результаты переговоров могут стать известными в ближайшие 48 часов.