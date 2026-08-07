Минпромторг отметил успехи Wildberries в работе с последствиями атак ВСУ

Wildberries достаточно успешно ликвидирует последствия атак беспилотников ВСУ на склады, считает замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, у маркетплейса есть возможности для того, чтобы перестроить логистику.

Журналисты задали господину Чекушову вопрос о предстоящих мерах поддержки Wildberries. «К сожалению, агрессия достигла и наших логистических объектов, поэтому мы посмотрим»,— ответил замглавы ведомства (цитата по ТАСС). По его словам, сфера торговли никогда не получала поддержки, но сейчас ситуация «уникальная».

Роман Чекушов добавил, что Минпромторг сейчас изучает предложения по поддержке селлеров, чьи товары были повреждены или уничтожены. Среди них — отсрочка или рассрочка по обязательным платежам, включая налоги и сборы. «Эти предложения — это все-таки существенный объем недополученных доходов, поэтому над этим надо поработать»,— указал господин Чекушов.

При ударах по складам Wildberries погибли несколько человек, еще десятки пострадали. Маркетплейс утратил не менее 17% логистической инфраструктуры, писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. Объединенная компания Wildberries & Russ (владеет маркетплейсом) начала выплачивать компенсации селлерам и анонсировала общую схему помощи для предпринимателей, торгующих через сервис.