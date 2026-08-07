«Автодом» поехал без лизинга

Группа «Инсайт Лизинг» приобрела лизинговый актив автопроизводителя, ушедшего из России: подконтрольный ей «Флит Лизинг» купил ранее входивший в Mercedes-Benz «МБ РУС Финанс». Стоимость актива аналитики оценивают в 3,5–4 млрд руб., хотя сами стороны цену не раскрывают. Эксперты отмечают, что такие сделки сейчас не редкость: это следствие консолидационных процессов на рынке, испытывающем сложности в условиях высокой ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

«Флит Лизинг» (часть группы «Инсайт Лизинг») приобрел у автомобильного холдинга «Автодом» 100% долей «МБ РУС Финанс», ранее входившего в дочерние структуры концерна Mercedes-Benz в России. Об этом “Ъ” рассказали во «Флит Лизинге».

Сумму сделки в компании не раскрывают, однако уточняют, что после ее завершения чистые инвестиции в лизинг «Флит Лизинга» превысили 32 млрд руб.

Приобретение «МБ РУС Финанс» — часть стратегии роста, подразумевающей в том числе точечные сделки по покупке лизинговых активов, отмечает гендиректор «Флит Лизинга» Сергей Савинов: «Это позволяет ускорить масштабирование бизнеса».

Гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил “Ъ”, что решение о продаже «связано с изменением среднесрочных прогнозов в части развития компании». «На текущий момент нами выбрана стратегия продажи ряда активов для сокращения финансовых обязательств и формирования финансовой подушки»,— добавил он, также отказавшись раскрыть сумму сделки.

Бизнес «МБ РУС Финанс» (специализируется на лизинге легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей) после ухода Mercedes-Benz из России перешел в стадию сжатия, отмечает инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий. В частности, за 2025 год лизинговый портфель сократился на треть, закупки предметов лизинга упали на 60%, год компания закрыла с убытком. Такие активы, по мнению эксперта, как правило, оцениваются с дисконтом к капиталу. «Стоимость бизнеса можно оценить в 3,5–4 млрд руб.— порядка 0,7–0,8 скорректированного капитала, или 0,6–0,7 балансового, который на конец 2025 года составлял 5,8 млрд руб.»,— полагает он. Фактическая сумма, перечисленная продавцу, могла быть меньше: в феврале текущего года «МБ РУС Финанс» выдала своему единственному участнику АО «Автодом» заем на 1,4 млрд руб. сроком на год. Если заем не погашен к закрытию сделки, логично ожидать, что он учтен в расчетах между сторонами, уточняет господин Левицкий.

Для «Инсайт Лизинга» это не первый кейс покупки лизинговой компании ушедшего западного бренда. «В 2022 году, приобретая "Сименс Финанс", они брали работающего игрока с растущим портфелем, а в данном случае ценность приобретаемой компании в ее капитале, на базе которого можно наращивать портфель»,— добавляет Юрий Левицкий. В 2023 году головная структура группы также завершила сделку по покупке лизинговых компаний Renault «РНЛ Лизинг» и John Deere «Джон Дир Файнэншл» (см. “Ъ” от 7 марта 2023 года).

Покупка портфелей лизинговых компаний — довольно частая история в текущее время: небольшим участникам рынка становится все сложнее конкурировать с более крупными игроками в условиях пока еще высоких процентных ставок и ограниченной клиентской базы, отмечает директор по банковским рейтингам — руководитель лизингового направления агентства «Эксперт РА» Зоя Советкина. Для «Инсайт Лизинга» инвестиции в покупку лизинговых компаний или части их портфелей являются ключевым направлением, напоминает она. В портфеле и новом бизнесе «Флит Лизинга», продолжает госпожа Советкина, превалирует автомобильный сегмент, поэтому приобретение «МБ РУС Финанс» — не просто увеличение объемов бизнеса на балансе, но и расширение клиентской базы, регионального присутствия, а также повышение операционной эффективности деятельности.

«Автодом» купил активы Mercedes-Benz, в том числе завод в Подмосковье и дистрибуцию, в 2023 году. Сумма сделки не раскрывалась. Производственная площадка — ныне «МБ Рус Мануфэкчуринг» — до сих пор не загружена. По информации “Ъ”, на предприятии собирались отдельные партии автомобилей Exeed, но до серийного выпуска не дошло. По дистрибуторской «дочке» (теперь «МБ РУС») по итогам 2025 года убыток сократился на 21%, до 3,9 млрд руб., выручка выросла на 2,2%, до 40,9 млрд руб. Собеседники “Ъ” на рынке полагают, что причина продажи «Автодомом» лизинговой «дочки» может быть связана с необходимостью привлечения средств: холдингу в текущих обстоятельствах проще продать актив, чем брать кредит.

Рынок автомобильного лизинга, по данным «Газпромбанк Автолизинга» и маркетингового агентства НАПИ, демонстрирует планомерное восстановление: во втором квартале 2026 года рост числа переданных в лизинг транспортных средств составил 6% (см. “Ъ” от 31 июля). Положительный результат связан с ростом спроса на подержанную технику, которая прибавила 30%, а в сегменте новой продолжается падение — на 4%.

Наталия Мирошниченко