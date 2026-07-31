Дело подержанной техники

Сегмент автомобильного лизинга демонстрирует умеренное восстановление: во втором квартале 2026 года рост числа переданных в лизинг транспортных средств составил 6%. При этом положительный результат обеспечили выдачи подержанной техники, которая прибавила 30%, в то время новой продолжили сокращаться, потеряв 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во втором квартале 2026 года число переданных в лизинг транспортных средств составило почти 71 тыс., превысив на 6% прошлогодний результат. Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинга» и маркетингового агентства НАПИ, с которыми ознакомился “Ъ”. Наибольший вклад внес сегмент грузовых автомобилей: количество переданных в лизинг выросло на 16% (1,9 тыс.), до 13,9 тыс. При этом большая доля рынка осталась за сегментом легковых автомобилей — 38,8 тыс., который прибавил лишь 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Негативную динамику демонстрировали сегменты автобусов (сокращение за год на 13%, до 1,3 тыс.) и LCV (4%, до 11,1 тыс.).

При этом рынок продолжает восстанавливаться за счет передачи в лизинг подержанных транспортных средств.

Во втором квартале рост этого сегмента составил почти 30%, достигнув 26,3 тыс. При этом количество переданных в лизинг в отчетном периоде новых транспортных средств сократилось на 4%, до 44,7 тыс. Впрочем, темпы снижения постепенно замедляются. Так, в первом квартале сокращение составило более 8% относительно аналогичного периода прошлого года.

Такая динамика во многом объясняется ростом спроса именно на б/у технику. «Клиенты в текущей экономической ситуации заинтересованы в сокращении расходов и готовы приобретать подержанную технику и оборудование»,— считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. Подержанная техника обычно более доступна в цене за счет предоставления лизингодателями скидок. Размер дисконта варьируется в зависимости от сегмента автолизинга и эффективности выстроенной системы продаж изъятой техники. Средние диапазоны по рынку составляют 5–15% для легковых автомобилей и LCV и 10–25% для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов, оценивает член совета директоров Central Asia Capital Анатолий Торохов. «При этом дисконт может быть увеличен в большую сторону по низколиквидным единицам техники»,— отмечает младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Анна Кудринская. Помимо этого, большие объемы изъятий прошлых лет привели «к перенасыщению рынка предложениями по подержанной технике, что также ведет к снижению цен», считает Алла Борисова.

71 тысяча транспортных средств была передана в лизинг во втором квартале.

Впрочем, у отдельных компаний с хорошо отлаженными процессами реализации (быстрая предпродажная подготовка, хабы и проч.) дисконт может быть минимальным, указывает господин Торохов. К тому же «разгрузка стоков помогает сократить затраты на хранение и логистику», отмечает Анна Кудринская.

Однако рост выдач в сегменте подержанной техники при сокращении выдач новых транспортных средств негативно сказывается на объемах нового бизнеса участников рынка. «Существенный дисконт давит на средний чек»,— констатирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Николаев. Даже при увеличении количества договоров «объем нового бизнеса в денежном выражении растет медленнее или остается под давлением», отмечает господин Торохов. В итоге, по словам Аллы Борисовой, лизинговым компаниям «приходится фиксировать убытки по этому имуществу».

В сложившихся условиях действия компаний направлены на повышение эффективности бизнеса и сокращение издержек. В частности, они вынуждены «оптимизировать процессы за счет автоматизации, цифровизации продаж и сопровождения, снижения административных расходов и более взвешенного развития сети», считает Анатолий Торохов.

Дарья Загайнова