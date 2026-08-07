Италия отвергла ультиматум Испании о прекращении пограничных проверок
Италия отказалась возобновлять действие Шенгенского соглашения с Испанией до 9 августа. Пограничные проверки продолжатся как минимум до 15 августа или до полного устранения угроз безопасности, указано в заявлении итальянского правительства.
«Мы не можем пересматривать уже принятые решения, пока не будем уверены в отсутствии террористических угроз безопасности Италии»,— отмечается в заявлении. При этом Рим готов к переговорам с Мадридом, подчеркивается в пресс-релизе. Итальянская сторона пообещала сделать все возможное для организации удобного перемещения граждан ЕС, в частности испанцев, через границу.
Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией с 1 августа из-за потока мигрантов в испанский эксклав Сеуту. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не прекратит пограничные проверки до 9 августа.
Мигранты начали массово прибывать в Сеуту 30 июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек. Большинство из них — марокканцы. 100 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты.
Италия ввела выборочный пограничный контроль с Испанией в начале августа 2026 года, усиленные проверки будут действовать месяц как в морских портах, так и в аэропортах. Эта мера была принята в ответ на масштабный миграционный кризис в испанской Сеуте, куда в конце июля массово прибыли мигранты из Марокко.
Испанский премьер Педро Санчес направил руководству ЕС официальное письмо-жалобу, указав на неконструктивное поведение некоторых европейских коллег, которые вместо помощи выдвигали требования исключить Мадрид из шенгенской зоны. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, однако, заявил 4 августа 2026 года, что наплыв мигрантов в Сеуту никак не скомпрометировал Шенгенскую зону.
4 августа 2026 года Евросоюз провёл экстренную встречу министров внутренних дел для обсуждения выхода из сложившейся ситуации, но несколько стран, включая Финляндию и Данию, поддержали инициативу итальянского премьер-министра Джорджи Мелони об исключении Испании из Шенгенской зоны. При этом Франция развернула на границе с Испанией четыре подразделения мобильных сил, самолеты и беспилотники, усилив контроль из-за миграционного кризиса в Сеуте.