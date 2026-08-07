Италия отвергла ультиматум Испании о прекращении пограничных проверок

Италия отказалась возобновлять действие Шенгенского соглашения с Испанией до 9 августа. Пограничные проверки продолжатся как минимум до 15 августа или до полного устранения угроз безопасности, указано в заявлении итальянского правительства.

«Мы не можем пересматривать уже принятые решения, пока не будем уверены в отсутствии террористических угроз безопасности Италии»,— отмечается в заявлении. При этом Рим готов к переговорам с Мадридом, подчеркивается в пресс-релизе. Итальянская сторона пообещала сделать все возможное для организации удобного перемещения граждан ЕС, в частности испанцев, через границу.

Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией с 1 августа из-за потока мигрантов в испанский эксклав Сеуту. Испания пригрозила ответными мерами, если Италия не прекратит пограничные проверки до 9 августа.

Мигранты начали массово прибывать в Сеуту 30 июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек. Большинство из них — марокканцы. 100 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты.