Автомобильный крестный ход прибыл в Екатеринбург с двумя святынями

В Екатеринбург прибыл всероссийский автомобильный крестный ход «Россия под Покровом». Вместе с участниками в город доставили святыни — чудотворную икону Божией Матери «Троеручица» и икону святых покровителей предпринимателей, сообщили в пресс-службе проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба проекта «Россия под Покровом» Фото: Пресс-служба проекта «Россия под Покровом»

В рамках визита участники крестного хода посетили Храм-на-Крови, где состоялся молебен с участием ветеранов и участников специальной военной операции, после чего встретились с сотрудниками регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

«Для нас очень важно, что в Екатеринбурге программа объединила сразу несколько важных направлений нашей миссии. Именно из таких встреч складывается настоящее единство людей, которые готовы не только говорить о традиционных ценностях, но и воплощать их в конкретных делах милосердия, взаимной поддержки и служения ближнему»,— отметил президент благотворительного фонда «Благородный» Александр Ян.

Автомобильный крестный ход стартовал 1 августа у Храма Христа Спасителя в Москве. Маршрут протяженностью более 10 тыс. км пройдет через Нижний Новгород, Арзамас, Дивеево, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Читу, Биробиджан, Хабаровск и Сахалин. Завершить экспедицию планируется в начале сентября во Владивостоке.

Организаторами проекта выступают благотворительные фонды «Благородный» и «Дело во имя веры» при поддержке региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора и епархий Русской православной церкви. По маршруту следования запланированы богослужения, встречи с представителями органов власти, общественных организаций и делового сообщества. В автопробеге участвуют представители благотворительных организаций, оказывающих помощь семьям и вдовам погибших участников специальной военной операции и реализующих другие социальные проекты.

Полина Бабинцева