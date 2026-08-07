Навроцкий пообещал помощь Украине при условии отказа от «флагов Бандеры»

Президент Польши Кароль Навроцкий пообещал продолжить оказывать помощь Украине при условии, что в Варшаве не будут появляться флаги УПА (Украинской повстанческой армии; признана экстремистской и запрещена в России).

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Фото: Kuba Stezycki / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Стратегический интерес заключается также в том, чтобы в Варшаве и Польше не развевались бандеровские флаги»,— сказал господин Навроцкий в обращении (цитата по Wiadomosci).

Разногласия между Варшавой и Киевом обострились в конце мая из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя «Героев УПА» (признана экстремистской и запрещена в России). В ответ Кароль Навроцкий лишил украинского президента высшей государственной награды — ордена Белого орла.

В Польше считают УПА (признана экстремистской и запрещена в России) причастной к событиям Волынской резни 1943–1945 годов, при которой, по разным оценкам, погибли около 100 тыс. поляков.

Подробнее о разногласиях Польши и Украины — в материале «Ъ» «Никто не хотел отступать».