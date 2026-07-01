Никто не хотел отступать

Обострение отношений между Украиной и Польшей из-за исторических споров уже повлекло за собой негативные последствия, болезненные для обеих стран, но прежде всего для Киева. Так, в Варшаве сообщили о срыве соглашения по передаче Украине советских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии и пригрозили заблокировать ее вступление в ЕС. Группа польских депутатов продвигает в Европарламенте резолюцию в память о жертвах УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в РФ). Параллельно депутаты чешской правящей партии хотят призвать президента страны Петра Павела, последовав польскому примеру, отобрать высшую государственную награду у Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Исторический спор между Украиной и Польшей разгорелся из-за присвоения украинским президентом Владимиром Зеленским 26 мая почетного наименования «имени героев Украинской повстанческой армии» (УПА; признана экстремистской и запрещена в РФ) одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Польше этот шаг вызвал возмущение, поскольку там считают УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ) причастной к событиям Волынской резни 1943–1945 годов, в ходе которой, по разным оценкам, погибли около 100 тыс. поляков.

В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла, после чего чиновники Украины и Польши начали сдавать свои соответственно польские и украинские награды, а президент Зеленский отказался ехать на конференцию в Гданьск. Обсуждать постконфликтное восстановление Украины в итоге отправилась премьер-министр Юлия Свириденко. И если эти демонстративные шаги были мало болезненны для обеих сторон и имели чисто символическое значение, то новый виток исторического спора принес для них более серьезные последствия.

За последние дни в Варшаве решили заметно усилить давление на Киев.

Польская газета Dziennik Gazeta Prawna сообщила 30 июня, что президент страны Кароль Навроцкий намерен ограничить контакты с Зеленским и объявит о своем решении в «кровавое воскресенье», 11 июля.

Это — знаковый день Волынской резни, когда этническим чисткам подверглись около 100 польских сел. В Польше в этот день отмечают как День памяти жертв.

Одновременно с этим вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не допустит вступления Украины в ЕС, если Киев не прекратит чествовать членов ОУН и УПА, включая Степана Бандеру (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ).

«В ЕС мы не можем возводить на пьедестал тех, кто подрывает европейское сотрудничество. С Бандерой Украина не вступит в Европейский союз»,— сказал он в интервью Polsat News. Косиняк-Камыш добавил, что никто не может указывать Польше, как ей голосовать по вопросу присоединения новых членов к ЕС.

Вице-премьер рассказал также о срыве сделки между Украиной и Польшей, обвинив Киев в невыполнении договоренностей. Речь шла о девяти истребителях МиГ-29, которые Польша, ставящая на вооружение американские самолеты F-16 и F-35, должна была передать Украине в обмен на беспилотники. «Украинцы сначала согласились, но не выполнили обещание, так что у Украины нет МиГов, поскольку у Польши нет беспилотников»,— пояснил он. В Киеве его слова оставили без ответа.

Зато уже 1 июля Верховная рада одобрила создание на Украине национального пантеона, в котором будут чествовать бывших членов УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Здесь уже с предостережениями выступил бывший премьер Польши от правой партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий. Зеленский не только не сделал ни одного шага к диалогу, но и пошел дальше, сказал экс-премьер. «Он объявил о создании национального пантеона и заявил, что "никто не будет указывать Украине, каких героев она должна уважать". Но последствия подобной исторической политики понесет не Польша. В первую очередь за это заплатит Украина»,— написал Моравецкий в своих соцсетях.

Тем временем двусторонний скандал начал разрастаться не только вглубь, но и вширь. Группа польских евродепутатов подала запрос на проведение дебатов в Европарламенте и принятие резолюции в память о жертвах Волынской резни. Параллельно на риторику Киева обратили внимание и в Чехии: депутаты от правящей партии «Свобода и прямая демократия» заявили о намерении обратиться к президенту республики Петру Павелу с предложением поступить по примеру Польши, отобрав у Зеленского высшую награду Чехии — орден Белого льва.

Вероника Вишнякова