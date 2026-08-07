Маркетплейсам и брокерам раздвинули границы

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза 7 августа на заседании межправительственного совета в киргизской Чолпон-Ате подписали три соглашения: об электронной торговле, о взаимном допуске брокеров на биржи государств «пятерки» и о признании ученых званий. Отметив восстановление снизившихся в прошлом году оборотов взаимной торговли, премьеры обсудили и практические сложности интеграции: буксующий механизм кооперационных проектов и появление административных барьеров, препятствующих полноценному функционированию общего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате поставил свою подпись под тремя международными соглашениями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Чолпон-Ате поставил свою подпись под тремя международными соглашениями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

7 августа в киргизском городе-курорте Чолпон-Ата на берегу озера Иссык-Куль прошло заседание межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов (страна в этом году председательствует в органах союза) сообщил, что в 2025 году взаимный товарооборот стран «пятерки» составил $95 млрд, снизившись на 3,5%, но по итогам 2026 года ожидается возвращение роста показателя — он должен вырасти на 7,3%, до $102 млрд.

Для содействия этому премьеры подписали три соглашения.

Первое посвящено допуску брокеров и дилеров из ЕАЭС к участию в торгах на биржах стран союза. Речь идет о взаимном признании национальных лицензий профучастников и открытии им прямого доступа к торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Еще одно соглашение обещает взаимное признание ученых званий в ЕАЭС, что должно расширить возможности для работы ученых и преподавателей в странах союза.

Наконец, третий подписанный документ — соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Пока наднациональных правил, регулирующих бурно развивающуюся торговлю через электронные магазины и маркетплейсы, в союзе нет. Это, как отметил председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев, грозит общему рынку ЕАЭС появлением новых трансграничных барьеров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что реализация соглашения обеспечит бизнесу единые понятные правила, а потребителям — более широкий ассортимент товаров.

В связи с этим он призвал коллег обратить внимание на необходимость актуализации данных об оценке соответствия союзных товаров стандартам, чтобы они могли беспрепятственно продаваться на российских маркетплейсах, ведь со вступлением в России в силу с 1 октября 2026 года закона о платформенной экономике на этих площадках в обязательном порядке будет проверяться наличие сертификатов и деклараций в соответствующем реестре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Хозяин встречи Адылбек Касымалиев отметил на заседании, что национальные решения должны внедряться отдельными странами в тесном взаимодействии с партнерами по ЕАЭС. Иначе, подчеркнул он, возникнут новые препятствия для свободного перемещения товаров внутри союза.

Имеющиеся барьеры он называть не стал, но речь может идти в том числе о внедренной российской стороной системе подтверждения ожидания товаров, прибывающих из других стран ЕАЭС. По данным СМИ, в ЕЭК усмотрели в механизме обеспечительного платежа (гарантирует перечисление налогов с поставок) барьер, создающий дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, по неофициальным данным, внутри союза фиксировалось недовольство в связи расширением полномочий российской Росаккредитации по отзыву сертификатов соответствия, выпущенных в других государствах ЕАЭС.

Чуть более явно, но также неконкретно некоторое недовольство практикой интеграции в публичной части заседания выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметивший, что основополагающие принципы ЕАЭС о свободном движении товаров, услуг, капитала и рабочей силы на практике реализуются не в полной мере.

«Отдельные ограничения и административные меры продолжают препятствовать полноценному функционированию общего рынка, снижая предсказуемость условий ведения бизнеса»,— отметил армянский премьер.

Одной из таких сложно реализующихся инициатив интеграции можно считать механизм финансирования кооперационных проектов. Речь идет о запущенном в 2024 году субсидировании силами стран ЕАЭС процентной ставки по кредитам, выдаваемым бизнесу на строительство или модернизацию промышленных производств. Ключевое условие — в реализации должны участвовать предприятия как минимум из трех стран «пятерки».

«Вынуждены признать, что действующие правила этого механизма ориентированы на крупные экономики союза»,— сказал Адылбек Касымалиев. Премьер Белоруссии Александр Турчин подтвердил: в полной мере механизм так и не заработал. Он сообщил, что по факту за два года одобрено только шесть заявок и уже более четырех месяцев шесть проектов находятся в процессе рассмотрения. «И это при том, что данный механизм полностью финансово подкреплен. Бюджет субсидирования достиг почти 9 млрд российских рублей. Освоить не можем»,— констатировал белорусский премьер. Среди причин — длительность процедур рассмотрения заявок и норма об участии в проекте компаний из минимум трех государств.

Полина Попова, Чолпон-Ата