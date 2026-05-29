Кооперация на малых оборотах

За два года действия механизма финансирования проектов промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одобрено только пять заявок предприятий на участие в программе, всего же на поддержку претендуют около 20 совместных проектов. Как следует из прозвучавших 28 мая на Евразийском экономическом форуме заявлений, запуск новых проектов тормозят длительные бюрократические процедуры в союзе. Для ускорения процесса в ЕЭК разрабатывается новый пакет поправок к правилам отбора и финансированию совестных проектов — предложения будут представлены премьер-министрам стран «пятерки» в августе этого года.

Министр ЕЭК по промышленности и АПК Гоар Барсегян увязала длительность отбора кооперационных проектов ЕАЭС со сложностью процедур согласования в союзе

Фото: Софья Сандурская / ТАСС Министр ЕЭК по промышленности и АПК Гоар Барсегян увязала длительность отбора кооперационных проектов ЕАЭС со сложностью процедур согласования в союзе

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) готовит новый пакет предложений по ускорению процедуры отбора проектов промышленной кооперации, претендующих на финансовую поддержку. Об этом 28 мая сообщила министр ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу (АПК) Гоар Барсегян, выступая на Евразийском экономическом форуме в Астане.

Поясним, речь идет о запущенном в 2024 году механизме субсидирования процентной ставки по кредитам, выданным бизнесу на строительство новых или модернизацию существующих промышленных производств. На льготу могут претендовать только те проекты, в реализации которых участвуют предприятия как минимум из трех стран «пятерки» — для достижения ими «углубленной интеграции». Субсидия предоставляется банку в размере, равном ключевой ставке. На один проект полагается не более 350 млн российских рублей в год. В 2026 году на такие субсидии выделено 8,8 млрд руб., а в 2027 году планируется направить уже 12 млрд руб. Применение такого инструмента, отмечали в ЕЭК, позволяет сократить расходы бизнеса на обслуживание займов в среднем в пять раз (см. “Ъ” от 4 февраля).

Впрочем, отбор заявок на доступ к субсидиям происходит достаточно медленно — ранее наличие такой проблемы признал вице-премьер Казахстана, председатель Совета ЕЭК Серик Жумангарин. По последним данным, на доступ к такой льготе претендуют более 20 проектов общей стоимостью 25 млрд руб. из таких сфер, как фармацевтика, тяжелое машиностроение, станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия и деревообработка, в которых задействованы все пять стран. При этом за два года отобрано только пять проектов. В ЕЭК рассчитывают, что по итогам их запуска в ЕАЭС появится около 2 тыс. новых рабочих мест, будет выпущено продукции на 200 млрд руб., а бюджеты стран «пятерки» получат от ее реализации 16 млрд руб. налоговых поступлений.

Как признала на форуме Гоар Барсегян, причина медленного отбора проектов — длительные бюрократические процедуры. Решения по заявкам на финансирование принимаются всеми пятью странами ЕАЭС, так что достичь консенсуса оперативно не получается. «Прохождение каждого проекта — это целая история, очень сложный путь»,— посетовала министр.

В связи с этим изменения планируется внести в Положение об отборе и финансировании совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, утвержденное решением Евразийского межправительственного совета осенью 2023 года. Документ уже корректировался — в марте было внесено 43 поправки, направленных на упрощение этой процедуры, в том числе за счет введения ежеквартального рассмотрения инициатив. Этого, видимо, оказалось недостаточно — по словам Гоар Барсегян, бизнес нуждается в принятии «более быстрых решений», так что порядок еще будет дорабатываться.

Второй пакет поправок, сообщила министр, планируется представить в августе премьер-министрам стран «пятерки» — содержание готовящихся изменений пока не раскрывается. По словам Гоар Барсегян, для выработки новых решений ЕЭК проводит регулярные встречи с бизнесом и финансовыми институтами.

Впрочем, несмотря на длительность процедуры отбора проектов, сам механизм субсидирования кооперационных проектов в ЕЭК считают востребованным и потому его планируется расширить. Так, ожидается, что 29 мая на заседании Высшего евразийского совета президенты стран «пятерки» подпишут документ о распространении программы на проекты из сферы АПК.

Полина Попова