Единственный участник торгов займет кафе в ижевском парке «Березовая роща»

Круглогодичное кафе в обновленном ижевском парке «Березовая роща» обустроит ООО «Мир». Компания стала единственной, кто подал заявку на аукционе на право аренды объекта общепита. Несмотря на то, что торги признаны несостоявшимися, комиссия решила заключить договор с предприятием—единственным участником. На это обратил внимание местный Telegram-канал «Life 18».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС «Торги» Фото: ГИС «Торги»

«Ресторатор для будущего кафе уже определен — им стал известный ижевский предприниматель»,— говорится в сообщении администрации города. По данным портала «Чекко», ООО «Мир» было зарегистрировано в октябре 2023 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной ОКВЭД — деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием. Учредитель и руководитель общества — Екатерина Хаертдинова. 2024-2025 годы «Мир» закончил с нулевой выручкой, в 2023-м она составляла 11,9 млн руб.

Согласно документации на портале «ГИС торги», площадь земельного участка составляет 803 кв. м, эксплуатируемая площадь кафе из них — 473,8 кв. м (267,7 кв. м — терраса, остальное поделено между залом и танцполом). Из отчета об оценке следует, что аренда 1 кв. м обойдется ресторатору в 464 руб. в месяц, или 372,59 тыс. руб. за весь объект. В заявке «Мир» указал начальную цену, установленную администрацией. Срок действия договора — 10 лет.

Напомним, заявки на аукцион принимались до 3 августа. Реконструкцией парка «Березовая роща» занимается компания «Строительное управление “Территория”». Служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заключила контракт с ней на 495,9 млн руб. Благоустройство началось еще в 2022 году. За четыре года на территории, среди прочего, обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение, установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке, а также сделали детские комплексы. Площадь «Березовой рощи» превышает 9 га.

Работы на объекте финансируются за счет бюджета города и субсидии из региональной казны. Завершить их должны до 15 ноября 2026 года. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в целом на завершающий этап благоустройства называемого горожанами Козьего парка из бюджета Удмуртии направят более 850 млн руб.