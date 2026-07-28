Администрация Ижевска начала поиск арендаторов для кафе в парке «Березовая роща»

В Ижевске объявлен аукцион на право аренды кафе в парке «Березовая роща». Начальный ежемесячный платеж, заявленный на аукционе — 372,6 тыс. руб., или 464 руб. за 1 кв. м. Арендатору предстоит самостоятельно сделать косметический ремонт помещения, оснастить его кухонным и торговым оборудованием и согласовать дизайн-проект с арендодателем. Шаг аукциона — 5% от начальной цены. Срок договора — 10 лет. Об этом сообщается на портале госторгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Объект расположен в Индустриальном районе, в 27 метрах от жилого дома №12 по улице Авангардной. Общая площадь кафе — 803 кв. м, из которых 473,8 кв. м — отапливаемая зона, 267,7 кв. м — открытая терраса. Согласно документации, здание представляет собой быстровозводимую сборно-разборную конструкцию из клееного бруса. Целевое назначение — кафе со столами и базовым меню (горячие блюда, супы, гарниры, салаты, десерты, напитки).

Заявки принимаются до 3 августа. Торги проведет муниципальное автономное учреждение «Центр развития культуры и туризма города Ижевска». Победитель должен будет также содержать объект в надлежащем состоянии, организовать вывоз мусора и благоустройство прилегающей территории. По истечении срока аренды помещение возвращается с учетом нормального износа.

Напомним, служба благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска заключила контракт с компанией «Строительное управление “Территория”» на реконструкцию парка «Березовая роща» стоимостью 495,9 млн руб. Благоустройство началось еще в 2022 году. За четыре года на территории среди прочего обустроили пешеходные дорожки и зону для выгула собак, обновили освещение, установили систему видеонаблюдения, благоустроили родник и смонтировали лестничный сход к Карлутке, появились детские комплексы. Площадь «Березовой рощи» превышает 9 га.

Работы на объекте финансируются за счет бюджета города и субсидии из региональной казны. Завершить их должны до 15 ноября 2026 года. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в целом на завершающий этап благоустройства называемого горожанами Козьего парка из бюджета Удмуртии направят более 850 млн руб.

Карина Пырина