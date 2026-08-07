У Олимпийского университета расширился состав учредителей

Образовательный фонд «Талант и успех» и федеральная территория «Сириус» вошли в состав учредителей Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Это первый в мире центр спортивного бизнес-образования, основанный в Сочи в 2009 году. В состав его учредителей уже входят Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и Интеррос Владимира Потанина. Руководителем РМОУ стал президент Российского спортивного студенческого союза «Буревестник», замруководителя образовательного фонда «Талант и успех» по развитию спорта Сергей Крюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Деятельность университета ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения. С момента создания РМОУ в нем прошли обучение свыше 11 тыс. человек из всех регионов России и 90 стран мира.

Участие фонда «Талант и успех» и федеральной территории «Сириус» в деятельности университета усилит реализацию междисциплинарных образовательных программ на базе объектов олимпийского наследия. А также даст дополнительные возможности для практической подготовки студентов РМОУ на спортивных объектах «Сириуса» и горного курорта Интерроса — «Роза Хутор».

Образовательный фонд «Талант и успех» — создатель образовательного центра «Сириус», который был открыт в 2015 году по инициативе президента России Владимира Путина на базе объектов Олимпиады 2014 года. С тех пор он трансформировался из учебного заведения для целеустремленных школьников в инновационный научно-технологический центр, научно-технологический университет и единственную в России федеральную территорию.

Теперь интеграция образовательных и научно-исследовательских программ университета «Сириус» дополнит образовательные возможности Российского международного олимпийского университета. Сейчас учебные программы РМОУ охватывают основные направления спортивного образования: управление объектами и инфраструктурой, организация соревнований, массовые коммуникации, дипломатия и администрирование, а также управление карьерой.