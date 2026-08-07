«Эксмо» заявило о содействии следствию после приговора главе Popcorn Books

Издательство «Эксмо» после приговора главе Popcorn Books заявило, что оказывало необходимое содействие следственным органам по делу об экстремизме. Об сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

«Мы сделали для себя все выводы из этой ситуации, ужесточив контроль за соблюдением регламентов на всех уровнях. Издательство «Эксмо» оказывало необходимое содействие следственным органам и действовало исключительно в правовом поле», — заявили представители компании.

Издательство Popcorn Books, контроль над которым в 2023 году получило «Эксмо», еще до присоединения выпустило роман «Лето в пионерском галстуке». Книгу сняли с продажи после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), а «Эксмо» разослало по своим магазинам письма об утилизации или возврате, в том числе этого произведения. Однако следственный механизм тогда уже был запущен — дело от распространителей дошло и до руководителей, писал «Ъ».

Экс-директору Popcorn Books Дмитрию Протопопову 7 августа Замоскворецкий суд Москвы назначил 4 года условно по обвинению в организации деятельности экстремистской организации за продажу запрещенного романа. Также у него конфисковали 8,7 млн руб. в пользу государства. Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение.