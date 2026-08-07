В Омске экс-главу консалтинговой фирмы посадили на 7 лет за хищение 70 млн рублей

Суд Омска приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тыс. руб. бывшего руководителя ООО «Аналитический центр "Ромни Марш"» Ярослава Макаренко, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Дело в отношении других участников аферы выделено в отдельное производство.

По информации омской прокуратуры, в период с мая 2011 года по апрель 2018 года руководитель ООО, действуя в составе организованной группы, принимал денежные средства граждан под видом оказания консультационных услуг на финансовых рынках. Для создания видимости деятельности использовалось специальное программное обеспечение, имитирующее биржевые операции. Фактически сделки не совершались, а деньги похищались.

Потерпевшими по делу были признаны 93 клиента фирмы, потерявшие в общей сложности свыше 70 млн руб.

Илья Николаев