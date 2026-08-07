Акватермальный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м построят в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска началось строительство нового SPA-комплекса. Согласно заявлению холдинга «Трансервис» (TS Group), проектная мощность рассчитана на единовременное пребывание от 150 до 180 посетителей. Стоимость проекта не раскрывается.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на весну 2028 года. Общая площадь здания составит 3 тыс. кв. м. Проект включает 12 бань, зону SPA-процедур, круглогодичный подогреваемый и спортивный бассейны.

«Также гостей будут ждать релакс-зоны с элементами балийской архитектуры, бар в воде и над водой с панорамным видом на аквазону»,— рассказали в пресс-службе компании.

TS Group — крупный новосибирский девелоперский холдинг, основанный в 1989 году предпринимателем Александром Бойко. Компания занимается строительством и управлением коммерческой и жилой недвижимостью, в портфеле — пятизвездочный отель Grand Autograph (ранее Marriott) и отель Ramada Wyndham, элитные жилые комплексы «Жуковка» и «Невский», бизнес-центр «Гринвич» и торгово-развлекательный центр «Сибирский молл».

Лолита Белова