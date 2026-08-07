Жительницу Алтайского края арестовали по делу о призывах к терроризму

Удовлетворив ходатайство следствия, суд заключил под стражу жительницу Алтайского края по уголовному делу о призывах к терроризму. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, в сентябре 2025 года подозреваемая разместила на странице одного из мессенджеров видеозаписи с призывами к террористической деятельности. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Илья Николаев