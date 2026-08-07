В России предложили запретить детям получать SMS-рассылки

Минцифры предложило внести поправки в постановление о правилах оказания услуг телефонной связи. Согласно тексту инициативы, в новой версии документа предлагается запретить несовершеннолетним получать SMS-рассылки, в том числе для авторизации и входа в онлайн сервисы. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В варианте «Правил» от Минцифры предлагается:

не рассылать абонентам младше 18 лет «короткие текстовые сообщения, предназначенных для идентификации и (или) аутентификации» за исключением сообщений от государственной информационной системы:

запретить несовершеннолетнему абоненту звонить на иностранные номера;

запретить ребенку получать услуги связи в роуминге на территории иностранных государств;

при согласии оказывать несовершеннолетнему абоненту услуги по обеспечению информационной безопасности для детей и другое.

В Минцифры пояснили «Вестям», что не планируют вводить запрет на регистрацию детей в соцсетях. Ведомство отметило, что дополнительная защита «детских» SIM-карт будет действовать только с согласия родителей.

Во втором пакете антифрод-мер было закреплено право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему. При этом правительство планировало определить особенности предоставления услуг и трафика для таких номеров. В июне глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что вопрос о внедрении механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту — это ближайшая повестка для министерства.