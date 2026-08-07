В России предложили запретить детям получать SMS-рассылки
Минцифры предложило внести поправки в постановление о правилах оказания услуг телефонной связи. Согласно тексту инициативы, в новой версии документа предлагается запретить несовершеннолетним получать SMS-рассылки, в том числе для авторизации и входа в онлайн сервисы. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
В варианте «Правил» от Минцифры предлагается:
- не рассылать абонентам младше 18 лет «короткие текстовые сообщения, предназначенных для идентификации и (или) аутентификации» за исключением сообщений от государственной информационной системы:
- запретить несовершеннолетнему абоненту звонить на иностранные номера;
- запретить ребенку получать услуги связи в роуминге на территории иностранных государств;
- при согласии оказывать несовершеннолетнему абоненту услуги по обеспечению информационной безопасности для детей и другое.
В Минцифры пояснили «Вестям», что не планируют вводить запрет на регистрацию детей в соцсетях. Ведомство отметило, что дополнительная защита «детских» SIM-карт будет действовать только с согласия родителей.
Во втором пакете антифрод-мер было закреплено право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему. При этом правительство планировало определить особенности предоставления услуг и трафика для таких номеров. В июне глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что вопрос о внедрении механизмов идентификации пользователей онлайн-платформ по возрасту — это ближайшая повестка для министерства.