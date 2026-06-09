Госдума приняла второй пакет антифрод-мер

Госдума приняла во втором и третьем чтениях комплексный законопроект «Антифрод 2.0», направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Ключевые положения закона предусматривают: право граждан самостоятельно блокировать входящие звонки из-за границы с возможностью снять ограничение только при личном визите в МФЦ; создание базы IMEI-номеров устройств, которую будут наполнять операторы и уполномоченные органы (при этом комитет опроверг ранее распространявшуюся информацию о платной регистрации телефонов в этой базе); право родителей добровольно уведомлять оператора о передаче сим-карты несовершеннолетнему, при этом правительство определит особенности предоставления услуг и трафика для таких номеров; ограничение суммарного числа банковских карт у одного клиента до 20 карт во всех банках, а также запуск единой системы учета платежных карт для контроля и администрирования этого ограничения.

Закон закладывает создание сервиса «красная кнопка» на портале «Госуслуг» для оперативных сообщений о противоправных действиях. При этом депутаты предложили распространять эту возможность также в приложении Мах, банковских сервисах и других верифицированных ресурсах. В документе также содержится запрет для хостинг-провайдеров предоставлять ресурсы для размещения VPN-сервисов, а также досудебная блокировка сайтов с вредоносным ПО.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что внесенные поправки сделали законопроект «сбалансированным и учитывающим реальные жизненные ситуации».

Ранее “Ъ” писал, что подготовка ко второму чтению сопровождалась активной доработкой текста и обсуждением отдельных положений документа, в частности механики блокировок и базы IMEI, а также возможных технических сложностей при запуске единой системы учета платежных карт (см. “Ъ” от 7 июня). Представители отрасли предупреждали, что практическая реализация потребует времени и координации между операторами, банками и регуляторами.

Филипп Крупанин