КРТ в Новосибирской области оценили в 29 млрд рублей

В Новосибирской области заключены соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ) в период с 2024 по 2037 год на общую сумму более 29 млрд руб. Под реновацию выделено 76 участков площадью более 1 тыс. га. Власти планируют снести более 164 тыс. кв. м старого жилья, чтобы построить на его месте свыше 8 млн кв. м новых домов, сообщил журналистам в пятницу министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в стадии реализации находится 68 проектов КРТ, крупнейшие из которых осуществляет оператор АО «АРЖС», в том числе —реновацию микрорайона «Клюквенный» и территории «Смартсити».

В рамках КРТ в регионе планируется построить 14 школ на 9 тыс. мест и 24 детских сада на 4 тыс. учащихся. На сегодняшний день из этого числа строятся три объекта, еще на девять получено разрешение на строительство.

Лолита Белова