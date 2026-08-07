Один из немногих

Выборы депутатов Госдумы РФ 2026 года подтвердили тенденцию на снижение числа самовыдвиженцев в кампаниях федерального уровня. В регионах Сибири на этот раз попытку принять участие в выборах предприняли семь независимых претендентов — примерно втрое меньше, чем пять лет назад. Из них только один — врач и участник СВО Игорь Арчимаев в Республике Хакасия — смог собрать необходимое для регистрации число подписей в свою поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без поддержки партий все труднее стать депутатом Госдумы РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Без поддержки партий все труднее стать депутатом Госдумы РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Подача документов для регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы РФ в одномандатных округах завершилась вечером 5 августа. Самовыдвиженцам необходимо было предоставить в окружной избирком собранные в свою поддержку подписи 3% избирателей округа.

По данным «Ъ-Сибирь», на этот раз в думских выборах в регионах Сибирского федерального округа первоначально планировали принять участие в качестве самовыдвиженцев всего семь человек. Это значительно меньше, чем в 2021 году, когда таких претендентов набралось 25 (в действующей в 2026 году схеме одномандатных округов в Сибири стало на два меньше — 26 вместо 28).

Большинство сибирских самовыдвиженцев отказались от борьбы за мандаты.

В Новосибирской области самозанятые Дмитрий Чолий в Новосибирском округе №137 и Дарья Шапран в Искитимском округе №139 документы на регистрацию не сдали. 6 августа облизбирком признал их утратившими статус кандидата. Также не стал сдавать документы единственный самовыдвиженец в Омской области — индивидуальный предприниматель Андрей Кривошеев в Омском округе №141. В Барнаульском округе №44 в Алтайском крае пенсионерка Ирина Сашникова выдвинулась первой, но уже 13 июля избирком принял ее отказ от дальнейшего участия в кампании.

В Ангарском округе №96 в Иркутской области заявление о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца подавала адвокат Юлия Гарипова, до этого попробовавшая свои силы в предварительном голосовании «Единой России». Ей необходимо было собрать 14,25 тыс. подписей. «Сейчас передо мной поставлен барьер, который в нынешних условиях преодолеть практически невозможно»,— обратилась она к сторонникам 27 июля в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Сбор подписей подтвердил это предположение. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в избирательной комиссии региона, госпожа Гарипова представила лишь 232 автографа избирателей, что составляет около 2% от необходимого числа. Формально избирком решение по ее кандидатуре еще не принимал.

Сдать необходимое число подписей (11,8 тыс.) в Сибири удалось только врачу, участнику СВО Игорю Арчимаеву в Хакасском одномандатном округе №40.

Кавалер ордена Мужества Игорь Арчимаев — известный в республике человек. Он принял участие в кадровом проекте «Герои Хакасии» (региональный аналог «Времени героев»), где его наставником стал глава региона, коммунист Валентин Коновалов. В прошлом году господин Арчимаев представил Хакасию на всероссийском конкурсе «Семья года», где вместе с женой Валентиной стал победителем в номинации «Семья защитника Отечества».

«Работы (по сбору подписей.— «Ъ») было много. Все очень даже непросто, но мы справились. Много работали с людьми, было очень непросто в условиях топливного кризиса еще и много разъезжать. В целом — очень интересная работа. Делали ее впервые, но у нас получилось. Ждем результаты избирательной комиссии»,— рассказал господин Арчимаев «Ъ-Сибирь». На проверку подписей избиркому отводится 10 дней.

Двое других самовыдвиженцев в Хакасии — индивидуальный предприниматель Василий Зуденко и безработный Евгений Скотченко — документы в избирком не принесли.

Напомним, в 2021 году одномандатный округ в Хакасии (тогда №35) также занял первое место в Сибири по числу самовыдвиженцев — восемь.

Семи из них тогда было отказано в регистрации. Кандидатом стал только Евгений Челтыгмашев. В итоге он занял третье место из 10.

По подсчетам «Ъ», в целом в России из 83 человек, баллотировавшихся в Госдуму в порядке самовыдвижения, сумели собрать подписи для регистрации не более 10.

Валерий Лавский