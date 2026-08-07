В Омске возбудили уголовное дело по факту ДТП с семью пострадавшими пешеходами

Следственное управление МВД России по Омску возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) в отношении водителя — участника автоаварии на пр. Карла Маркса 6 августа.

Как установили правоохранители, вчера днем 64-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и в районе перекрестка ул. Масленникова и пр. К. Маркса допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. На размещенной полицией записи с камеры видеонаблюдения видно, как машина на высокой скорости влетает в группу людей, сносит дорожный знак и врезается в светофор.

В результате ДТП семь пешеходов и водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. У шестерых диагностированы переломы различной степени тяжести. У водителя обнаружен ушиб передней брюшной стенки. В момент ДТП он был трезв.

Михаил Кичанов