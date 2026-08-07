Пашинян: Армения понимает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС

В Армении понимают, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии.

По словам господина Пашиняна, закон о начале вступления в Евросоюз нацелен на «создание альтернативы» для Армении. «Сам факт принятия указанного закона не означает, что Армения сегодня имеет возможность стать членом ЕС»,— отметил премьер-министр (цитата по ТАСС).

Никол Пашинян подчеркнул, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС — один из внешнеполитических приоритетов страны. «Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить»,— сказал армянский премьер.

Господин Пашинян добавил, что в отношениях Армении с ЕС нет обязательств, которые могли бы противоречить статусу и договорам в ЕАЭС. Сотрудничество государств объединения с третьими странами не должно восприниматься как игра с нулевой суммой, указал он.

27 июля Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным. Премьер-министр Армении заявил президенту России, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась». По его словам, вопросы членства Армении в ЕАЭС и интеграции в ЕС остаются открытыми. Он также предупредил о «начале конца ЕАЭС», если вопрос экспортных ограничений против Армении не решится. С конца мая Россия ввела запрет на ввоз в страну многих армянских товаров.