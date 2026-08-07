Минстрой Новосибирской области намерен выполнить план по вводу жилья на 2026 год

Новосибирская область сохраняет планы по вводу жилья на 2026 год в объеме более 2 млн кв. м. На сегодняшний день в регионе уже введено более 800 тыс. кв. м, в том числе застройщиками — 389 тыс. кв. м и населением — 431 тыс. кв. м, сообщил журналистам в пятницу министр строительства области Дмитрий Богомолов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По словам главы минстроя, несмотря на увеличение сроков реализации жилых проектов, план будет выполнен. «К сожалению, мы видим, что сроки строительства по новым проектам растягиваются. В то же время в регионе отмечен двукратный рост выдачи разрешений на строительство жилья по сравнению с прошлым годом»,— прокомментировал Дмитрий Богомолов. Динамику в ведомстве объясняют процессом отладки механизма проектного финансирования.

Совокупный объем ввода жилой и коммерческой недвижимости на сегодняшний день превысил 1 млн кв. м.

В 2025 году в Новосибирской области построено 2,42 млн кв. м жилья. Из общего объема на многоквартирные дома пришлось 1,37 млн кв. м, на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 1,05 млн кв. м.

Лолита Белова