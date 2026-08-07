Единороссов Гарина и Исаева зарегистрировали в Удмуртии на выборы в Госдуму

Избирком Удмуртии зарегистрировал представителей партии «Единая Россия» Олега Гарина и Андрея Исаева на осенние выборы в Госдуму. Они являются действующими депутатами нижней палаты от республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в комиссии, Олег Гарин проходит кандидатом по Ижевскому одномандатному избирательному округу (№39), Андрей Исаев — по Удмуртскому (№38). Единороссы стали последними зарегистрированными одномандатниками. Всего их насчитывается 15.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате не поменяется — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.

Напомним, на прошлой неделе избирком республики зарегистрировал девять кандидатов в ГД по одномандатным округам. После этого были опубликованы данные по доходам кандидатов от партии «Новые люди». Татьяна Журавлева, баллотирующаяся по округу №38 за 2025 год заработала 2,2 млн руб. Станислав Шестаков (№39) задекларировал доход в 614,8 тыс. руб.

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии по федеральным спискам — в материале «Пред мандатом отчитаться».