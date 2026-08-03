Кандидаты-одномандатники от «Новых людей» в ГД от Удмуртии отчитались о доходах

Зарегистрированные кандидаты от «Новых людей» на выборы в Госдуму по одномандатным округам в Удмуртии Татьяна Журавлева и Станислав Шестаков отчитались о своих доходах за 2025 год. Декларации опубликованы на сайте регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По Удмуртскому округу №38 партию представляет Татьяна Журавлева. Она задекларировала доход 2,2 млн руб. в 2025 году. Источники поступлений — зарплата в управляющей компании «7К» и ООО «АДС-Сервис» (она директор этих организаций), проценты от вкладов и соцпособия. Госпожа Журавлева владеет долей 5/6 земельного участка площадью почти 1,2 тыс. кв. м в Удмуртии, квартирой площадью 59,3 кв. м, а также долями 5/6 в двух квартирах площадью 35,2 и 73,5 кв. м. Жилье находится в республике.

Общая сумма остатка по счетам (их 19) Татьяны Журавлевой — 79,4 тыс. руб. Она владеет автомобилем Lexus NX300 2025 года выпуска. Акций или иных ценных бумаг у нее нет.

Другой кандидат от «Новых людей» Станислав Шестаков, зарегистрированный по Ижевскому округу №39, отчитался о доходе 614,8 тыс. руб. в 2025 году. Эта сумма сложилась из зарплаты в ООО «Западно Уральская Компания», процентов от вкладов и предпринимательской деятельности. Господин Шестаков владеет квартирой 76,6 кв. м, 1/3 долей жилья площадью 49,7 кв. м, а также является дольщиком по договору на квартиру 76,6 кв. м.

Общая сумма остатка по счетам (их 10) Станислава Шестакова — 8,2 млн руб. Автомобиль, акции или иные ценные бумаги не задекларированы.

Ранее стали известны доходы кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии по федеральным спискам.

Подробнее об этом — в материале «Пред мандатом отчитаться».